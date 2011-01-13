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St. Charles County New Suits – 1/14/11

Staff Report//January 13, 2011//

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St. Charles County New Suits – 1/14/11

St. Charles County New Suits – 1/14/11

Staff Report//January 13, 2011//

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11th Circuit

New Suits

Associate Civil

1111-CV00269 MICHAEL J DAMKE v DIR OF REVENUE; REFUS BREATH 302.750/577.04. JAN 11

1111-CV00282 BLACK HAWK VILLAGE PLAT A AT v THERESA E CHESTNUT; BREACH OF CONTRACT. JAN 11

1111-CV00286 MOBILE NATIONAL DEVELOPMENT v MARK A SCHNEIDER ET AL; RENT AND POSSESSION. JAN 11

1111-CV00287 DARRELL W WIDGER v MELISSA REED; SMALL CLAIMS OVER $100. JAN 12

1111-CV00291 FEISE MANOR LLC v MICHAEL BEAN ET AL; RENT AND POSSESSION. JAN 11

1111-CV00292 JEFFREY SWARTZ v TODD B COPELAND; OTHER REAL ESTATE ACTIONS. JAN 12

1111-CV00295 CAROL A HAYES v DIR OF REVENUE; REFUS BREATH 302.750/577.04. JAN 12

1111-CV00296 JESSICA THOMPSON v DIR OF REVENUE; LIMIT DR PRIV 302.309 RSMO. JAN 12

1111-CV00297 CHARITY F TORMINO v DIR OF REVENUE; DL REVOC RVW 302.311 RSMO. JAN 12

1111-CV00298 CHRISTINE M PAGANO v DIR OF REVENUE; REFUS BREATH 302.750/577.04. JAN 12

1111-CV00299 OUTCOM INC v STOREYLAND INC ET AL; SMALL CLAIMS OVER $100. JAN 12

Circuit Civil

0911-CV09584-01 HSBC BANK NEVADA NA v DAVID M SCOTT; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

0911-CV10300-01 CAPITAL ONE BANK v SHAWN A PUTMAN; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV00230 STATE OF MISSOURI v KANE J LASKY; CAFA FORFEIT 513.600-513.64. JAN 11

1011-CV01003-01 CAPITAL ONE BANK v NORMAN P UNDERKOFLER; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV02638-01 MIDLAND FUNDING LLC v BRIAN DAVIS; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV04639-01 CAPITAL ONE BANK v LISA DARROW; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV04649-01 CAPITAL ONE BANK v LISA D SCHAEFER; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV05307-01 MIDLAND FUNDING LLC v BILLIE HILL; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV05568-01 AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY A v GARY H MUELLER; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV05706-01 MIDLAND FUNDING LLC v STEVEN THOMPSON; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV05725-01 CAPITAL ONE BANK v KRISTI R COWLEY; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV05739-01 CAPITAL ONE BANK v SARA L VANPELT; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV06174-01 CAPITAL ONE BANK v SCOTT A DORSEY; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV06327-01 CAPITAL ONE BANK v BRAD A HEFFERNAN; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV06349-01 CAPITAL ONE BANK v NICOLE J THOMAS; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV06354-01 CAPITAL ONE BANK v ALLEN E RODMAN; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV06511-01 MIDLAND FUNDING LLC v RONALD KAESTNER; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV06572-01 MIDLAND FUNDING LLC v KIMBERLY HALLER; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV07607-01 CAPITAL ONE BANK v DEBRA DELONEY; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV07661-01 CAPITAL ONE BANK v SHAHZAD BADAR; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV07688-01 MIDLAND FUNDING LLC v DONALD WILLIAMS; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV07789-01 CAPITAL ONE BANK v SCOTT W MOSHER; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV07799-01 MIDLAND FUNDING LLC v ALBERT COLE; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV08002-01 GE MONEY BANK v TAMMERA N JACKSON; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV08046-01 MIDLAND FUNDING LLC v LEE MEFFORD; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV08048-01 VANTAGE CREDIT UNION v KRISTIE L KILLIAN; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV08055-01 MIDLAND FUNDING LLC v DANIEL P PORTELL; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV08408-01 CAPITAL ONE BANK v THOMAS S HARRIS; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09728-01 MIDLAND FUNDING LLC v REGINILE L CROSS; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09736-01 GE MONEY BANK v BARBARA K KENNEDY; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09741-01 MIDLAND FUNDING LLC v CHRISTINA PRINSTER; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09743-01 GE MONEY BANK v NINA WINGATE; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09745-01 GE MONEY BANK v JUNE ANTHONY; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09747-01 VANTAGE CREDIT UNION v JENNIFER N ROBERTSON; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09750-01 FIRST COMMUNITY CREDIT UNION ETC v NAEEM MALIK; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09751-01 GE MONEY BANK v MARY HONERKAMP; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09754-01 MIDLAND FUNDING LLC v JASON OGLESBY; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09756-01 MIDLAND FUNDING LLC v KEILA MOZEE; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09770-01 GE MONEY BANK v STEPHANY LILLARD; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09771-01 GE MONEY BANK v NINA WINGATE; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09774-01 MIDLAND FUNDING LLC v WILLIAM KRIBS; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09775-01 MIDLAND FUNDING LLC v TROY JOHNSON; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09780-01 CAPITAL ONE AUTO FINANCE INC v JOSHUA DECKARD; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09796-01 MIDLAND FUNDING LLC v ELLEN HERR; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09805-01 CAPITAL ONE BANK v DONNA S MUNDY D/B/A; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09842-01 VANTAGE CREDIT UNION v KASEY L SHAW; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09897-01 CAPITAL ONE AUTO FINANCE INC v JOHN E BUCHANAN; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09899-01 VANTAGE CREDIT UNION v FEDERICO PUENTE CASTILLO; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09903-01 CAPITAL ONE BANK v STEPHEN C RIVOLTA; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09921-01 CAPITAL ONE BANK v KAREN E MCFATRICH; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09959-01 MIDLAND FUNDING LLC v STACY PARKER; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09960-01 MIDLAND FUNDING LLC v CATHERINE GREEN; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09963-01 CAPITAL ONE BANK v SANDRA E PLEXICO; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09965-01 MIDLAND FUNDING LLC v JENNIFER OGLESBY; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09968-01 CAPITAL ONE BANK v EUGENE E JOHNSON; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09971-01 MIDLAND FUNDING LLC v LISA BRADEN; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09978-01 MIDLAND FUNDING LLC v LEONARD NICOLAS SR; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV09984-01 CAPITAL ONE BANK v SUSAN D GOODE; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10006-01 MIDLAND FUNDING LLC v KATRICE MILTON; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10015-01 MIDLAND FUNDING LLC v ADAM W HUEBENER; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10073-01 CAPITAL ONE BANK v SHARON E EDWARDS; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10128-01 MIDLAND FUNDING LLC v JOHN WILLIAMS; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10129-01 CAPITAL ONE BANK v LORRAINE C BROOKS; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10150-01 MIDLAND FUNDING LLC v VINCENT M BOUNDS; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10162-01 CAPITAL ONE BANK v CHLOE PRIDE; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10164-01 CAPITAL ONE BANK v CHRISTINA MOESCH; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10166-01 CAPITAL ONE BANK v MICHAEL J BRADLEY; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10189-01 MIDLAND FUNDING LLC v RACHEL JACKSON; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10193-01 MIDLAND FUNDING LLC v BILLIE VOGT; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10216-01 MIDLAND FUNDING LLC v KIMBERLY ROBERSON; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10217-01 MIDLAND FUNDING LLC v JOHN MCPARTLAND; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10218-01 MIDLAND FUNDING LLC v TYRONE POLK; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10223-01 GE MONEY BANK v CURTIS CARTER; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10264-01 MIDLAND FUNDING LLC v KATHLEEN GERTKEN; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10276-01 MIDLAND FUNDING LLC v TOMMY STONE; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10300-01 CHRISTIAN HOSPITAL NE-NW v MICHAEL S LAVERTY; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10315-01 CAPITAL ONE BANK v MARCIA A NEUBAUER; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10355-01 PULASKI BANK OLIVE v KEVIN M MCFARLAND ET AL; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10381-01 MIDLAND FUNDING LLC v STACY M WHITE; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10384-01 CAPITAL ONE BANK v CAROLAN F HARVEY; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10387-01 CAPITAL ONE BANK v CATHERINE WEBER; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10388-01 CAPITAL ONE BANK v ARISTO L BROWN; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV10389-01 MIDLAND FUNDING LLC v ROY HOLLAND; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 11

1011-CV11695-01 FRED WEBER INC v QUALITY BUILDING SYSTEMS INC; TRANSCRIPT JUDGMENT. JAN 12

1111-CV00279 LAUREN M FELDEWERT v JOHN J HEARN JR; PERS INJURY-VEHICULAR. JAN 11

1111-CV00285 BAC HOME LOANS SERVICING LP v NIZAL A YZZEELDINE; OTHER REAL ESTATE ACTIONS. JAN 11

1111-CV00289 STATE OF MISSOURI v AARON D HUFFMAN; CAFA FORFEIT 513.600-513.64. JAN 12

1111-MC00175 DEPARTMENT OF REVENUE v WILLIAM H ZVANUT ET AL; CERT OF LIEN-DOR TAXES. JAN 12

Family Court

1111-FC00099 CALVIN H FUSS v NORENE R SCANNEL-FUSS; DISSOLUTION-W/O CHILDREN. JAN 11

1111-FC00100 MANDY WILSON v TIMOTHY WILSON; DISSOLUTION-W/ CHILDREN. JAN 11

1111-FC00101 ALECIA K MOSS v ANDREW C MOSS; DISSOLUTION-W/ CHILDREN. JAN 11

1111-FC00102 BROOKE L DAVIS v JAMES J LAURENT; FAMILY ACCESS MOTION. JAN 12

 

U.S. District Court

Eastern

4:11CV00077(RWS) US v AMEREN MISSOURI; OTHER STATUTES-ENVIRONMENTAL MATTERS; p-ANDREW C. HANSON. JAN 12

4:11CV00078(TCM) PAINTERS DISTRICT COUNCIL NO 2 ET AL v PARK-MARK, INC; LABOR-ERISA; p-JAMIE L. REYES-JONES. JAN 12

 

United States

Bankruptcy Court

Eastern

11-40277(3) WEBB, JAN; 3331 MOWING GREEN, ST LOUIS, MO 63031; CH 13, WAGE EARNER PLAN. JAN 12

11-40278(4) BENNETT, HENRY JR; 1843 MINNEFORD DR, ST LOUIS, MO 63136; CH 7. JAN 12

11-40279(4) PASHIA, SHARON MARIE; 2217 LOCHNESS PL, ST LOUIS, MO 63114; CH 7. JAN 12

11-40280(3) MITAS, BARBARA; 5121 ROSA, ST LOUIS, MO 63109; CH 13, WAGE EARNER PLAN. JAN 12

11-40281(2) MYERS, ROBERT & IRIS; 2641 DELLOAK # 1, ST LOUIS, MO 63129; CH 7. JAN 12

11-40282(2) KISTER, GEORGE UMBERTO; 12730 SPRUCE POND DR, TOWN & COUNTRY, MO 63131; CH 13, WAGE EARNER PLAN. JAN 12

11-40283(3) READER, BRADLEY J; 54 FLORVAL DR, FLORISSANT, MO 63031; CH 7. JAN 12

11-40284(2) WILSON, RICHARD ARLIN; 89 RUBY DR, TROY, MO 63379; CH 13, WAGE EARNER PLAN. JAN 12

11-40285(3) ANDERSON, CHERYL D; 565 VILLAGE SQUARE, HAZELWOOD, MO 63042; CH 7. JAN 12

11-40286(4) JEZ, AHMED & MANDRAPA, TATIANA; 3023 ANDOVER MANOR DR, ST LOUIS, MO 63129; CH 7. JAN 12

11-40287(4) GILMORE, ANGELA N; 3451 GRACE, ST LOUIS, MO 63116; CH 7. JAN 12

11-40288(2) WOODS, LEE O JR & SURBRINDA; 10801 PEARTREE LN, ST ANN, MO 63074; CH 13, WAGE EARNER PLAN. JAN 12

11-40289(2) RIEVES, DAWN M; 5911 FERRIS AVE, ST LOUIS, MO 63120; CH 7. JAN 12

11-40290(2) HOGUE, GARY W; 27 FIEDLER CT # F, FENTON, MO 63026; CH 7. JAN 12

11-40291(4) NAEGELI, DOLORES A; 2340 MICKEY DR, HIGH RIDGE, MO 63049; CH 7. JAN 12

11-40292(4) WILLIS, BOBBIE J; 5503 PLOVER AVE, ST LOUIS, MO 63120; CH 7. JAN 12

11-40293(3) GRISSOM, KENT M; 412 SPIRIT DR, LAKE ST LOUIS, MO 63367; CH 13, WAGE EARNER PLAN. JAN 12

11-40294(4) DALTON, THOMAS A & BONNIE J; 36 N LANG DR, O’FALLON, MO 63366; CH 7. JAN 12

11-40295(4) TAYLOR-HILL, CHRISTINE; 3719 PALM ST, ST LOUIS, MO 63107; CH 7. JAN 12

11-40296(4) DAVILA, WENDY L; PO BOX 637, CUBA, MO 65453; CH 7. JAN 12

11-40297(2) CALDWELL, HARRIET; 4053 MAFFITT, ST LOUIS, MO 63113; CH 7. JAN 12

11-40298(4) MAXWELL, DANIEL W & PATRICIA K; 160 INDUSTRIAL DR, GERALD, MO 63037; CH 7. JAN 12

11-40299(3) WEST, RICHARD M; 4498 PAPAL DR, FLORISSANT, MO 63033; CH 13, WAGE EARNER PLAN. JAN 12

11-40300(3) WUOPIO, BARBARA JEAN; 1284 NORTH AND SOUTH, ST LOUIS, MO 63130; CH 7. JAN 12

11-40301(3) MERRITT, GARY ALLAN & JENNIFER DENISE; 3209 HIGHGATE LN, ST CHARLES, MO 63301; CH 7. JAN 12

11-40302(4) CLASPILL, HEATHER M & JOSHUA S; 209 EAST SPRINGFIELD, GERALD, MO 63037; CH 7. JAN 12

11-40303(3) ELKINS, JAMES R & SHIRLEY A; 5465 TISHOMINGO RD #1, HILLSBORO, MO 63050; CH 7. JAN 12

11-40304(2) GASSEL, DANA MARIE; 9678 WHELAN EST, HILLSBORO, MO 63050; CH 7. JAN 12

11-40305(4) MALLORY, JOHNNIE L & JERONDA G; 3825 CALIFORNIA AVE, ST LOUIS, MO 63118; CH 7. JAN 12

11-40306(3) HUBBARD, KENNETH; 7732 DARTMOOR DR, ST LOUIS, MO 63121; CH 13, WAGE EARNER PLAN. JAN 12

11-40307(2) KEELING, JAMES H & PAULA J; 1935 BIRCHWOOD DR, BARNHART, MO 63012; CH 13, WAGE EARNER PLAN. JAN 12

11-40308(2) ADRIAN, JASON M & MELISSA E; 144 FOUR SEASONS LN, VILLA RIDGE, MO 63089; CH 13, WAGE EARNER PLAN. JAN 12

11-40309(3) DAVIS, THOMAS R & KAREN; 9844 VASEL DR, ST LOUIS, MO 63123; CH 13, WAGE EARNER PLAN. JAN 12

11-40310(2) BURRAGE, JOANN; 1847 SHARDELL DR, ST LOUIS, MO 63138; CH 13, WAGE EARNER PLAN. JAN 12

11-40311(3) WESTBROOK, TONY J & PHYLLIS; 4255 SHENANDOAH AVE, ST LOUIS, MO 63110; CH 13, WAGE EARNER PLAN. JAN 12

Southeastern

11-10023(3) GRAVES, DERECK W; 291 DISCOUNT DR, POPLAR BLUFF, MO 63901; CH 7. JAN 12

11-10024(3) NORTHCUTT, HUBERT R; PO BOX 93, OLD APPLETON, MO 63770; CH 13, WAGE EARNER PLAN. JAN 12

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