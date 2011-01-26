Kansas City Daily Record New Suits 1/27/11

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FILED JANUARY 10, 2011

EQUABLE ASCENT FINANCIAL LLC V PERRY LASATER, 1016-CV30427-01, CC Transcript Judgment, Independence

EQUABLE ASCENT FINANCIAL LLC V JEFFREY BAKER, 1016-CV30428-01, CC Transcript Judgment, Independence

WELLS FARGO DEALER SERVICES V DANNY E TORRES ET AL, 1016-CV35837-01, AC Promissory Note, Independence

KELLI MATHIS V BRIAN MATHIS, 1016-FC01407-01, FC Motion to Modify, Independence

STATE OF MISSOURI EX REL ET AL V FRANCHOT SIMMONS, 1016-FC08588-01, FC CS Paternity, Independence

ST V JAMES G CUMMINGS, 1116-CR00079, Criminal/Infract.-see Charges, Kansas City Criminal/Traffic

ST V DILLON P DEMPSEY, 1116-CR00080, Criminal/Infract.-see Charges, Independence Criminal/Traffic

ST V LAMAR L WILLINGHAM, 1116-CR00085, Criminal/Infract.-see Charges, Kansas City Criminal/Traffic

MID-AMERICA CREDIT INC V B CLAYTON-CROCKETT, 1116-CV00314, AC Suit on Account, Kansas City

TURN-KEY PROPERTIES, LLC V JANINE BOSARGE, 1116-CV00329, AC Rent and Possession, Kansas City

TIMOTHY SIMMS ET AL V TRACEY WHILLEY, 1116-CV00330, AC Rent and Possession, Kansas City

RICHARD J KOURY V RICHARD L KELLEY ET AL, 1116-CV00338, AC Contract-Other, Independence

RUBY M SHINN V DONALD PLAYER, 1116-CV00343, AC Landlord Complaint, Independence

SALVATORE TARANTOLA V TROY REED, 1116-CV00344, AC Landlord Complaint, Independence

JAMES GLEGHORN ET AL V ELLEN BREWOOD ET AL, 1116-CV00345, CC Other Tort, Independence

DAVID V NEWCOMB V RAYMONA THOMAS, 1116-CV00346, AC Landlord Complaint, Independence

SUSAN WALTER V ANTOINETTE BIGBY, 1116-CV00347, AC Landlord Complaint, Independence

DOUGLAS MARKLEY V TRAVIS BAKER, 1116-CV00348, AC Landlord Complaint, Independence

TYLER ALBRIGHT V AMERICAN INN LLC ET AL, 1116-CV00349, CC Pers Injury-Other, Independence

SHRYOCK REALTY COMPANY V TAMERA KENNEDY, 1116-CV00350, AC Rent and Possession, Independence

GWENDOLYN H STRAWN V NICOLE A BLUM, 1116-CV00351, AC Landlord Complaint, Kansas City

YES COMMUNITIES V TRACI L SYKES, 1116-CV00352, AC Landlord Complaint, Independence

JOHN M SALVA V LAFARGE NORTH AMERICA INC, 1116-CV00353, CC Other Tort, Independence

JULIANA BURD ET AL V BRYAN PETWAY ET AL, 1116-CV00356, CC Pers Injury-Vehicular, Independence

KANSAS CITY I LLC, A V HOME SOURCE OPTIONS L ET A, 1116-CV00357, AC Rent and Possession, Independence

LINDESY L LESLIE V DIRECTOR OF REVENUE, 1116-CV00358, AC Refus Breath 302.750/577.04, Independenc

FEDERAL NATIONAL MORTGAG V RICHARD B JOHNSON ET AL, 1116-CV00359, AC Unlawful Detainer, Independence

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE V JESSICA BUCKNER ET AL, 1116-CV00361, AC Unlawful Detainer, Independence

ROBERT J PETKOFF V ALLAN TUNIS ET AL, 1116-CV00365, CC Other Tort, Independence

PAUL PFEIFLER V DIRECTOR OF REVENUE STATE OF MISSO, 1116-CV00366, CC TDN of DOR Decision, Kansas City

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE V MICHAEL D HANES ET AL, 1116-CV00378, AC Unlawful Detainer, Kansas City

PNC BANK, NATIONAL ASSOC V BECKY L CASTANEDA ET AL, 1116-CV00424, AC Unlawful Detainer, Kansas City

FEDERAL NATIONAL MORTGAG V MYRON F MARTENSEN ET AL, 1116-CV00445, AC Unlawful Detainer, Kansas City

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE AS V ANDREA MOXCEY ET AL, 1116-CV00455, AC Unlawful Detainer, Kansas City

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE A V AARON LERNER ET AL, 1116-CV00470, AC Unlawful Detainer, Kansas City

BENCHMARK KC LLC V ILLYA HAIGLER, 1116-CV00471, AC Landlord Complaint, Kansas City

BENCHMARK PROPERTIES IV LLC V SHAHKIA JOHNSON, 1116-CV00472, AC Landlord Complaint, Kansas City

D L LARSON V TWYNETTE SOLOMAN, 1116-CV00487, AC Landlord Complaint, Kansas City

FEDERAL NATIONAL MORTGAG V FRANKLIN D TILLEY ET AL, 1116-CV00505, AC Unlawful Detainer, Kansas City

SUNTRUST MORTGAGE INC V JESSICA A STEWART ET AL, 1116-CV00509, AC Unlawful Detainer, Kansas City

AXIS INTERNATIONAL INC V BRIDGET HAWKINS, 1116-CV00510, AC Breach of Contract, Independence

ROOSEVELT STRICKLAND ET AL V TAMIKA REAVES, 1116-CV00511, AC Pers Injury-Vehicular, Independence

WELLS FARGO BANK NA (SUCCESSOR) V SHARON TURNER, 1116-CV00514, AC Breach of Contract, Independence

DAVID L NEWSOM V ELIOT A KELLEY ET AL, 1116-CV00766, AC Unlawful Detainer, Independence

SANDI L SULLIVAN V HARVEY J SULLIVAN, 1116-FC00208, FC Dissolution- w/ Children, Independence

MICHAEL HASSLER V HEATHER L HASSLER, 1116-FC00211, FC Dissolution- w/ Children, Independence

GREGORY D ADAMS V KATHY L ADAMS, 1116-FC00212, FC Dissolution- w/o Children, Independence

JENNIFER TARTER V DAVID TARTER, 1116-FC00213, FC Dissolution- w/ Children, Independence

IN RE BETTY A SMITH, 1116-FC00249, FC Change of Name, Kansas City

DANIEL R MYERS V ALENA BOLSHAKOVA, 1116-FC00282, FC Dissolution- w/o Children, Kansas City

STATE OF MISSOURI VS JONATHAN S WILLBANKS, 1116-MC00519, CC CS Administrative Order, Kansas City

STATE OF MISSOURI VS AARON EDWARD CAUDLELEWIS, 1116-MC00520, CC CS Administrative Order, Kansas City

STATE OF MISSOURI VS GEORGE BERNARD SLATER, 1116-MC00521, CC CS Administrative Order, Kansas City

STATE OF MISSOURI VS SCOTT RYAN BAKER, 1116-MC00522, CC CS Administrative Order, Kansas City

STATE OF MISSOURI VS KODY MICHAEL BROWN, 1116-MC00523, CC CS Administrative Order, Kansas City

STATE OF MISSOURI VS STEVEN L STARR, 1116-MC00524, CC CS Administrative Order, Kansas Cit

STATE OF MISSOURI VS JASON MICHEAL KNOX, 1116-MC00525, CC CS Administrative Order, Kansas City

STATE OF MISSOURI VS MICHAEL DUSTIN TRIBOULET, 1116-MC00574, CC CS Administrative Order, Kansas City

VERNON T. ROSE, MINOR, 11P8-PR00014, PR Guardian LTD Minor 475.060, Probate Kansas City

CYNTHIA DONALD DECEASED, 11P8-PR00019, PR Independent without Will, Probate Kansas City

LAKER K. FIX, RESPONDENT, 11P9-PR00015, PR Guardian/Conserv, Adult

BERRY H WILLIAM, DEC, 11P9-PR00025, PR Supervised with Will, Probate Independence

ALSEY HANCOCK JR, DECEASED, 11P9-PR00026, Will Filed Only, Deceased

WILLIAM J BROWNLEE JR INCAPACITATED DISABLED, 16PRK139778-01, PR Guardian/Conserv, Adult